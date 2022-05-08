От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно 60 погибших — Луганская ОВА
Воскресенье, 8 мая 2022, 07:51
От российского авиаудара по школе в Белогоровке (Луганская область) предварительно погибли 60 человек.
Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай
Детали: Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.
Дословно: "7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Пожар был ликвидирован за почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших.
Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли".
Предыстория:
- Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
- Около 30 человек спасли из-под завалов.
- Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий на протяжении последней недели.
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