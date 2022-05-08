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От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно 60 погибших — Луганская ОВА

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 07:51

От российского авиаудара по школе в Белогоровке (Луганская область) предварительно погибли 60 человек.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.

Дословно: "7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Пожар был ликвидирован за почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших.

Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли".

Предыстория:

  • Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
  • Около 30 человек спасли из-под завалов.
  • Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий на протяжении последней недели.

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Темы: Луганская область
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