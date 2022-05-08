Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин угрожает основателю компании SpaceX Илону Маску, что тот "причастен к снабжению военной связи" Украине.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном.

Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи.

А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал".

Предыстория:

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.