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Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 12:28
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин угрожает основателю компании SpaceX Илону Маску, что тот "причастен к снабжению военной связи" Украине.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном.

Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи.

А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал".

Предыстория:

  • Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
  • 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
  • Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.

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Темы: МаскРосcияпропагандавойна
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