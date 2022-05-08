Харьковская область: в результате обстрелов 5 человек погибли, 5 ранены
Из-за обстрелов российских оккупантов 8 мая в Харьковской области погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.
Источник: Харьковская областная военная администрация, "Суспільне" со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко
Детали: В результате обстрелов Богодухова и окрестностей погибли 2 человека, а трое ранены.
В Харьковском районе из-за атак врага два человека ранены, 1 человек погиб.
В Калинове от попадания снаряда в дом погибли два человека. Обстрел села происходил со стороны Козачьей Лопани примерно в 16:00.
Прямая речь Коваленко: "Двое мужчин 71-го и 51-го лет рождения зашли в дом пообедать. И тут прямо в дом прилетел снаряд. Оба погибли".
Детали: Оккупанты били из артиллерии также с территории РФ по селам Уды и Александровка.
В Удах снаряды повредили два дома и сельхозпредприятие. В Александровке разрушены два автомобиля, два гаража и придомовое помещение.
По словам Коваленко, впоследствии в 17:30 враг еще раз обстрелял Александровку из вертолетов.
Предыстория:
- Американские специалисты Института изучения войны считают, что в ближайшее время украинские войска смогут оттеснить российских оккупантов на Харьковщине к линии государственной границы.
- В ночь на 8 мая российские захватчики обстреливали Барвенково, в результате чего погибла 83-летняя бабушка.