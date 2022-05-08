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Харьковская область: в результате обстрелов 5 человек погибли, 5 ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 19:15
рахзрушенный дом в золочевской громаде. фото: виктор коваленко для "суспільне"

Из-за обстрелов российских оккупантов 8 мая в Харьковской области погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.

Источник: Харьковская областная военная администрация, "Суспільне" со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко

Детали: В результате обстрелов Богодухова и окрестностей погибли 2 человека, а трое ранены.

В Харьковском районе из-за атак врага два человека ранены, 1 человек погиб.

В Калинове от попадания снаряда в дом погибли два человека. Обстрел села происходил со стороны Козачьей Лопани примерно в 16:00.

Прямая речь Коваленко: "Двое мужчин 71-го и 51-го лет рождения зашли в дом пообедать. И тут прямо в дом прилетел снаряд. Оба погибли".

Детали: Оккупанты били из артиллерии также с территории РФ по селам Уды и Александровка.

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В Удах снаряды повредили два дома и сельхозпредприятие. В Александровке разрушены два автомобиля, два гаража и придомовое помещение.

По словам Коваленко, впоследствии в 17:30 враг еще раз обстрелял Александровку из вертолетов.

Руйнування внаслідок обстрілів росіян у Калиновому
Разрушения вследствие обстрелов россиян в Калиновом
Фото: виктор коваленко
Пошкоджені будинки в Золочівській громаді внаслідок обстрілів 8 травня
Поврежденные дома в Золочевской громаде вследствие обстрелов 8 мая
Фото: Виктор Коваленко

Предыстория:

  • Американские специалисты Института изучения войны считают, что в ближайшее время украинские войска смогут оттеснить российских оккупантов на Харьковщине к линии государственной границы.
  • В ночь на 8 мая российские захватчики обстреливали Барвенково, в результате чего погибла 83-летняя бабушка.

Темы: Харьковская областьобстрелРосcиявойна
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