Украинцы могут дойти контрнаступлением до российской границы на Харьковщине – ISW

Аналитики Института исследований войны считают, что украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до границы с Россией, в то же время в Херсонской области россияне могут объявить псевдореспублику.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Дословно: "Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова достигает значительного прогресса и, вероятно, продвинется к российской границе в ближайшие дни или недели.

Российские войска могут совершать ограниченный отход перед угрозой успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев.

Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они решили, что не будут пытаться пересечь реку в другом направлении в ближайшее время; Поэтому вряд ли российские войска в ближайшее время приступят к операциям по возвращению северо-восточных окраин Харькова, освобожденных украинскими войсками.

Российские войска ранее разрушили несколько мостов при отступлении из Черниговской области, как и украинские войска, отступавшие перед угрозой российского наступления в первые дни войны".

Детали: Аналитики предполагают, что украинское наступление призвано вытеснить российские войска из артиллерийского диапазона Харькова до границы российской Белгородской области.

Контрнаступление ВСУ вынуждает российские подразделения, предназначенные для дислокации в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки.

Дословно ISW: "Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские войска могут быть не в состоянии помешать украинским силам достичь российской границы даже с дополнительным подкреплением.

Украинские войска прямо не угрожают российским линиям коммуникации на Изюм (и ISW пока не может проверить заявления об отдельном контрнаступлении Украины на Изюм), но украинское контрнаступление демонстрирует перспективные украинские возможности и может создать условия для дальнейших наступательных действий на северо-востоке Харьковской области".

Детали: В Институте исследований войны полагают, что Кремль создаст незаконные "республики" или непосредственно аннексирует оккупированные территории южной и восточной Украины, чтобы закрепить свою оккупационную администрацию там и попытаться окончательно лишить Украину этих территорий.

В частности, считают в ISW, российские войска в ближайшее время могут объявить о создании так называемой "Херсонской народной республики" или принудительно аннексировать Херсонскую область, а также усилить оккупационные мероприятия в Мариуполе.

Армия РФ усиливает свою безопасность как в Херсоне, так и в Мариуполе, ее передовые части защищают российских чиновников, прибывающих в эти города.

