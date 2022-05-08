В "Азове" считают, что россиян нужно было останавливать при выходе из Крыма
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко считает, что украинские войска должны были активнее останавливать российских военных при выходе из оккупированного Крыма под Геническом, тогда ситуация в Мариуполе была бы другой.
Источник: Прокопенко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Если бы находившиеся там войска (у выхода из Крыма – ред.) стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина.
Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован.
С тактической точки зрения это было наиболее благоприятное место для нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки. Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано".
Детали: Прокопенко выразил мнение, что блокировки Мариуполя оккупантами можно было не допустить.
Прямая речь: "Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же стойко держали оборону и давали бой противнику, тогда он точно не дошел бы за четыре дня из Крыма до Мариуполя.
Так как этого не произошло, мы оказались в окружении. Потому что противник фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался в западных окрестностях города Мариуполь".
Больше деталей: Командир полка "Азов" также заявил, что действия 36-й бригады морской пехоты "не поддаются никакому логическому объяснению".
"Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял многих. Так же многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен… Эти некоординированные действия, внезапно произошедшие со стороны 36-й бригады, привели к катастрофическим последствиям, которые уже невозможно было повернуть обратно", - отметил он.
Прокопенко добавил, что в плен попало около 1000 морских пехотинцев.
Что предшествовало: 8 мая офицер управления разведки Илья Самойленко рассказал, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк решил сбежать из окруженного Мариуполя, взяв с собой людей, танки и боеприпасы.
РосСМИ уже показали Баранюка в плену.
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