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Эвакуация из Луганской области стала невозможной – глава ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 22:39
Сергей Гайдай, фото с Telegram

Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу.

Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".

Детали: Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.

"Завтра эвакуации и завоза гумпомощи не будет", - подчеркнул он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
  • По предварительным данным, от этого удара погибли 60 человек.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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