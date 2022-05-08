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Эвакуация из Луганской области стала невозможной – глава ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 22:39
Эвакуация из Луганской области стала невозможной – глава ОВА
Сергей Гайдай, фото с Telegram

Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу.

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Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".

Детали: Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.

"Завтра эвакуации и завоза гумпомощи не будет", - подчеркнул он.

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Предыстория:

  • Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
  • По предварительным данным, от этого удара погибли 60 человек.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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