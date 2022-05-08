Эвакуация из Луганской области стала невозможной – глава ОВА

Эвакуация из Луганской области пока невозможна, оккупанты обстреливают "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу.

Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна".

Детали: Гайдай сообщил, что эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли.

"Завтра эвакуации и завоза гумпомощи не будет", - подчеркнул он.

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