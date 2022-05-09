Россияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП

Российские захватчики прицельным ударом разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата в Донецкой области.

Источник: офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко

Прямая речь: "Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата.

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Руина и смерть это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жалко".

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