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Россияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 00:26
Россияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП
уничтоженная церковь, скриншот

Российские захватчики прицельным ударом разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата в Донецкой области.

Источник: офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко

Прямая речь: "Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата.

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Руина и смерть это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жалко".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время боевых действий на территории города Святогорска Донецкой области 12 марта получили повреждения помещения Успенской Святогорской Лавры, где находились монахи и беженцы.
  • Семеро беженцев ранены в результате обстрела 4 мая российскими войсками Свято-Успенской Святогорской лавры на Донетчине.

Темы: Донецкая областьцерковьвойна
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