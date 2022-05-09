Россияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП
Понедельник, 9 мая 2022, 00:26
Российские захватчики прицельным ударом разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата в Донецкой области.
Источник: офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко
Прямая речь: "Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата.
Руина и смерть это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Красивая церковь была, жалко".
Предыстория:
- Во время боевых действий на территории города Святогорска Донецкой области 12 марта получили повреждения помещения Успенской Святогорской Лавры, где находились монахи и беженцы.
- Семеро беженцев ранены в результате обстрела 4 мая российскими войсками Свято-Успенской Святогорской лавры на Донетчине.
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