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Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых – заместитель командира "Азова"

Мазуренко Алена Понедельник, 9 мая 2022, 01:58

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что военные на "Азовстали" не знают сколько собратьев остались под завалами на заводе после бомбардировок, а с потеплением тела начинают разлагаться и отравляют все.

Источник: Паламарь в интервью "BBC News Украина"

Прямая речь: "Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры какие-то продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать.

Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая – ред.) снова много убитых, раненых. У нас нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медпомощь...

Количества погибших (военных – ред.) я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших...

Наши военнослужащие гибнут каждый день от тяжелых ранений. У нас нет достаточного количества антибиотиков, перевязочных материалов, у нас нет свежего воздуха. Наш госпиталь бомбят.

У нас много контуженых. У нас много убитых именно в результате бомбардировок. Ситуация просто катастрофическая...

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Я считаю, что российской стороне тоже нужно собрать своих убитых военных. Для этого требуется режим прекращения огня и договоренности обеих сторон о сборе тел погибших. Сейчас на улице уже тепло. Тела начинают разлагаться и отравляют все".

Детали: Он добавил, что на "Азовстали" раненые военные умирают именно из-за инфекционных гангрен. В обустроенном там госпитале мало антибиотиков, и нет возможности проводить ампутации.

По его словам, довольно "цинично" раздаются заявления политиков, заявляющих об "успешной" эвакуации из "Азовстали", когда эвакуация произошла ценой жизни по меньшей мере 3 защитника, 6 военных получили ранения.

Кроме того, украинский военный рассказал, что защитникам Мариуполя несколько раз обещали помощь, но ничего и не изменилось.

Прямая речь: "Самое циничное то, что нам дают обещания: "Ребята, продержитесь до середины марта, а дальше будет помощь". И ничего. "Продержитесь до апреля - и все будет хорошо, классно". Снова ничего в итоге.

Мы надеемся, что благодаря журналистам и политикам, не всем, а тем, кто действительно пытается помочь, мы можем повлиять на мир, на ООН по организации эвакуации раненых и возможной экстракции находящегося здесь военного гарнизона".

Украинский защитник добавил, что иногда питаются раз в день, а иногда день проходит без еды: "Мы растягиваем все, что имеем, делимся. Некоторые запасы воды еще есть. К тому же у нас есть техническая вода, которую мы кипятим и пьем".

Также он сообщил, что все российские самолеты и корабли стреляют по позициям украинских защитников, а те не имеют никаких средств, чтобы противостоять врагу.

Напомним

  • Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск.
  • Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.

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Темы: АзовМариуполь
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