Всех женщин, детей и пожилых людей с "Азовстали" вывезли – Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.
Источник: facebook-страница Верещук
Прямая речь Верещук: "Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".
Детали: На территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, которые защищают территорию завода от российских войск, превосходящих их по количеству. Военные, по факту, окружены превосходящими силами протвиника в подземельях завода.
Родственники и близкие защитников постоянно обращаются к украинским властям и международному сообществу, чтобы их немедленно спасли. В частности, озвучивают предложение операции так называемой "extraction", по аналогии с операцией "Динамо", которую провели силы Союзников во время осады Дюнкерка в июне 1940 года. Тогда в ходе битвы за Францию спасательные корабли эвакуировали по морю английских, французских и бельгийских военных, а также созные подразделения, когда на суше их со всех сторон окружили силы Вермахта.
Украинское военно-политическое руководство неоднократно уверяло, что прилагает все усилия в дипломатическом измерении по выводу украинских защитников. Для военного решения ситуации Украина нуждается в тяжелых артиллерийских системах и поддержке авиацией, чего сейчас не хватает. Также украинское командование просило блогеров и рядовых граждан не распространять ложную и непроверенную информацию о ходе бойовых действий, в частности, на территории "Азовстали" в Мариуполе.
Читайте также: Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"
"Женщинам обещали прислать головы мужей." Истории тех, кто вырвался из "Азовстали"
Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"
Предыстория:
- 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
- 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации под руководством ООН и МККК.
- 6 мая украинские власти в рамках третьего этапа эвакуации подтвердили безопасный вывоз 50 человек с территории "Азовстали", включая детей.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.
- Во время эвакуации гражданского населения из "Азовстали" 6 мая россияне убили троих украинских военных и еще шестерых ранили, обстреляв машину, на которой вывозили гражданских в обусловленный пункт. Также российские оккупанты распространяли фейки, будто украинские защитники выходили к ним "капитулировать с белыми флагами", хотя белые флаги неоднократно уже использовали как условный знак во время эвакуации гражданских.