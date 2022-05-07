Всех женщин, детей и пожилых людей с "Азовстали" вывезли – Верещук

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.

Источник: facebook-страница Верещук

Прямая речь Верещук: "Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".

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Детали: На территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, которые защищают территорию завода от российских войск, превосходящих их по количеству. Военные, по факту, окружены превосходящими силами протвиника в подземельях завода.

Родственники и близкие защитников постоянно обращаются к украинским властям и международному сообществу, чтобы их немедленно спасли. В частности, озвучивают предложение операции так называемой "extraction", по аналогии с операцией "Динамо", которую провели силы Союзников во время осады Дюнкерка в июне 1940 года. Тогда в ходе битвы за Францию ​​спасательные корабли эвакуировали по морю английских, французских и бельгийских военных, а также созные подразделения, когда на суше их со всех сторон окружили силы Вермахта.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно уверяло, что прилагает все усилия в дипломатическом измерении по выводу украинских защитников. Для военного решения ситуации Украина нуждается в тяжелых артиллерийских системах и поддержке авиацией, чего сейчас не хватает. Также украинское командование просило блогеров и рядовых граждан не распространять ложную и непроверенную информацию о ходе бойовых действий, в частности, на территории "Азовстали" в Мариуполе.

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