Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят совместно с международными организациями эвакуацию раненых военных и медиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Благодарю команды Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали". Удалось спасти более 300 человек - женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали".
И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана.
Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Всех героев защищающих Мариуполь. Это очень сложно. Но важно.
Уверен, что все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся".
Детали: Зеленский сказал, что сейчас обсуждается дипломатический путь вывода украинских военных из подземных бомбоубежищ "Азовсталь", который штурмуют российские оккупанты.
Президент сообщил, что 7 мая украинские власти планируют открыть эвакуационные коридоры из Мариуполя и окрестных населенных пунктов.
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Предыстория:
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына сказал, что он разочарован уровнем цинизма в мире, которому безразлично на судьбу защитников Мариуполя, но он все равно надеется на "высшие силы", которые смогут спасти защитников Мариуполя.
- Киевские ветераны Второй мировой войны призвали президента России Владимира Путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, находящимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что убийство россиянами тех людей, которые прячутся на "Азовстали", включая украинские военные, станет основанием для разрыва переговоров.
- Во время эвакуации гражданского населения из "Азовстали" 6 мая россияне убили троих украинских военных и еще шестерых ранили, обстреляв машину, на которой вывозили гражданских в обусловленный пункт. Также российские оккупанты распространяли фейки, будто украинские защитники выходили к ним "капитулировать с белыми флагами", хотя белые флаги неоднократно уже использовали как условный знак во время эвакуации гражданских.