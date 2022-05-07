Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят совместно с международными организациями эвакуацию раненых военных и медиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Благодарю команды Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали". Удалось спасти более 300 человек - женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали".

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И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана.

Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Всех героев защищающих Мариуполь. Это очень сложно. Но важно.

Уверен, что все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся".

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Детали: Зеленский сказал, что сейчас обсуждается дипломатический путь вывода украинских военных из подземных бомбоубежищ "Азовсталь", который штурмуют российские оккупанты.

Президент сообщил, что 7 мая украинские власти планируют открыть эвакуационные коридоры из Мариуполя и окрестных населенных пунктов.

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