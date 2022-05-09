Китай провел военные учения у границ Тайваня

На прошлой неделе вооруженные силы Китая провели очередные учения вблизи границ Тайваня.

Источник: Reuters

Деталі: Официально Китай сообщил, что "военно-морские и военно-воздушные силы проводили учения с пятницы по воскресенье" с целью "проверить и улучшить общую боеспособность некоторых видов и родов войск".

Министерство обороны Тайваня заявило, что в учениях участвовали бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты.

На прошлой неделе Тайвань тоже проводил предварительно объявленные ракетные и другие учения у южного и юго-восточного побережья.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".