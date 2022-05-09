Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай провел военные учения у границ Тайваня

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 06:35
Китай провел военные учения у границ Тайваня
военные Китая, фото: Getty Images

На прошлой неделе вооруженные силы Китая провели очередные учения вблизи границ Тайваня.

Источник: Reuters

Деталі: Официально Китай сообщил, что "военно-морские и военно-воздушные силы проводили учения с пятницы по воскресенье" с целью "проверить и улучшить общую боеспособность некоторых видов и родов войск".

Реклама:

Министерство обороны Тайваня заявило, что в учениях участвовали бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты.

На прошлой неделе Тайвань тоже проводил предварительно объявленные ракетные и другие учения у южного и юго-восточного побережья.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

ВИДЕО ДНЯ

Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: