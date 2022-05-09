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Враг готовится к наступлению на двух направлениях – сводка штаба

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 06:46
уничтоженная вражеская техника, фото: Генштаб

Российские войска сосредотачивают силы и готовятся наступать на населенные пункты в Изюмском и Донецком направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные подразделения республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

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В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается опрокидывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

В Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия от контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону украинских войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений войск ВСУ с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полна".

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

Темы: войнаВооруженные силы
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