Удар по Луганщине: пропала связь с 11 людьми под завалами в Шипилово
В Луганской области 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово и по которым открыли огонь россияне, перестали выходить на связь.
Источник: глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь: "11 человек, которые скрывались в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь".
"Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово.
8 мая 24 раза целили по населению Луганщины.
В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера.
Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Привилегии, они госпитализированы в Днепр".
Детали: Гайдай также сообщил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, насколько это разрешала ситуация безопасности.
Кроме того, глава ОВА указал, что вечером (8 мая – ред.) третий раз враг снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.
А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.
Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.
Что предшествовало: В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипилово – предварительно, под руинами двухэтажного дома оказались 11 человек.