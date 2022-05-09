Удар по Луганщине: пропала связь с 11 людьми под завалами в Шипилово

В Луганской области 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово и по которым открыли огонь россияне, перестали выходить на связь.

Источник: глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "11 человек, которые скрывались в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь".

"Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово.

8 мая 24 раза целили по населению Луганщины.

В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера.

Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Привилегии, они госпитализированы в Днепр".

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Детали: Гайдай также сообщил, что пожарные отряды проводили спасательную операцию, насколько это разрешала ситуация безопасности.

Кроме того, глава ОВА указал, что вечером (8 мая – ред.) третий раз враг снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.

А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала.

Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.

Что предшествовало: В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипилово – предварительно, под руинами двухэтажного дома оказались 11 человек.