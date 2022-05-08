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Луганщина: россияне среди ночи открыли огонь по Шипилово, под завалами 11 человек

Елена РощинаВоскресенье, 8 мая 2022, 08:03

В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипилово в Луганской области – предварительно, под руинами двухэтажного дома оказались 11 человек.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Ночью россияне открыли огонь по Шипилово. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый".

Детали: 7 мая в 16:37 в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы и в доме культуры. Пожар был ликвидирован почти четыре часа, под завалами найдены тела двух погибших, под завалами остаются еще 60 человек. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.

Также в субботу днем ​​войска России из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летний мальчишки, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу.

"Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из убежища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу", – отметил Гайдай.

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Прямая речь: "Что касается ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отражены 9 атак врага, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 автомобилей и 1 единица специальной инженерной техники.

Подразделения ПВО сбили 1 вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
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