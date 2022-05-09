Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин не захотел показывать свою авиацию на параде

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 10:45
Путин не захотел показывать свою авиацию на параде

Воздушная часть парада в Москве была отменена якобы из-за погоды.

Источник: представитель Путина Дмитрий Песков, которого цитируют кремлевские СМИ

Детали: Утром 9 мая перед началом парада стало известно, что в этом году в Москве не покажут авиацию.

Реклама:

Что интересно – в прошлые годы Кремль тратил миллиарды на то, чтобы разгонять тучи над российской столицей, чтобы провести воздушную часть парада.

6 мая Минобороны РФ заявило, что в параде примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и впервые с 2010 года командный самолет Ил-80 "судного дня", который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

В тот же день 6 мая синоптики уже знали о том, что 9 мая будет дождь и "необходимо будет активное влияние на погоду".

ВИДЕО ДНЯ

То ли Кремль экономил деньги на разгоне облаков, то ли просто не готов к воздушному параду – неизвестно.

Также авиапарадов не было ни в одном российском городе, не смотря, какая и где была погода.

Напомним: В России начали подготовку к параду.

Темы: ПутинавиапарадДень Победы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: