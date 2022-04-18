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Россия готовится к 9 мая: привлекла много военных и техники к репетиции парада

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 12:46
Россия готовится к 9 мая: привлекла много военных и техники к репетиции парада
Фото "РИА Новости"

В России начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве – к репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны России: "Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов".

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Детали: Сообщается, что репетиция парада прошла в подмосковной деревне Алабино. В ней принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

А также тренировались воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.

Сообщается, что в репетиции парада принимали участие автомобили повышенной проходимости "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, "Курганец-25", системы ракетно-артиллерийского вооружения "Искандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системы противоракетной обороны "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Триумф" и др.

В небе над полигоном пролетели 62 самолета (истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, бомбардировщики Су-34, Су-24М) и 15 вертолетов (ударные вертолетов Ми-24, группы вертолетов Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24).

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8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы "Z", также пролетел так называемый "самолёт судного дня" Ил-80.

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Темы: Росcиявойнапарад
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