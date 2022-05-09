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Лукашенко заявил, что в Украине "нацизм снова поднял голову"

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 13:42
лукашенко 9 мая, фото: белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в "чудом выжившей" Украине "нацизм снова поднял голову".

Источник: Лукашенко в своем выступлении 9 мая

Прямая речь Лукашенко: "Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо, видимо, усвоили уроки.

Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями.

В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову".

Напомним: Лукашенко, который разрешает с территории своей страны запускать российские ракеты по Украине, призвал соседние страны "жить дружно".

Темы: ЛукашенкопропагандаДень Победывойна
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