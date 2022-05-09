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Путин оправдывается, что у него не было выбора, кроме как напасть на Украину

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 14:37
Путин оправдывается, что у него не было выбора, кроме как напасть на Украину

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что, если бы был хоть один шанс "решить проблему Донбасса мирно", россияне бы его использовали.

Источник: Путин во время встречи с отцом погибшего в Украине вояки

Прямая речь Путина: "Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто.

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Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются".

Детали: У Путина якобы "нет никаких сомнений", что РФ выиграет войну.

Напомним: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разведданные и другая помощь украинским ВС со стороны НАТО не помешают России победить в войне.

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Темы: ПутинпропагандавойнаРосcия
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