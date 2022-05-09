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Путин оправдывается, что у него не было выбора, кроме как напасть на Украину

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 14:37

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что, если бы был хоть один шанс "решить проблему Донбасса мирно", россияне бы его использовали.

Источник: Путин во время встречи с отцом погибшего в Украине вояки

Прямая речь Путина: "Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто.

Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются".

Детали: У Путина якобы "нет никаких сомнений", что РФ выиграет войну.

Напомним: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разведданные и другая помощь украинским ВС со стороны НАТО не помешают России победить в войне.

Темы: ПутинпропагандавойнаРосcия
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