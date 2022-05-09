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Госспецсвязи ответило журналистам, почему отключили каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5"

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 15:25
Госспецсвязи ответило журналистам, почему отключили каналы Прямой, Эспрессо и 5
фото иллюстративное: unsplash

Власти отключили телеканалы "Эспрессо", "5" и "Прямой" от цифрового эфира на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: ответ Государственной службы специальной связи и защиты информации на запрос журналистов "Детектор медиа"

Дословно: "В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости" (решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", введенное в действие Указом Президента Украины от 19.03.2022, № 152).

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Цель этого решения – обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона "Единые новости".

Детали: Журналисты направили запрос 4 апреля, а ответ получили 9 мая. Они спросили у Госспецсвязи, кто конкретно принял решение об отключении телеканалов из цифрового эфира и чем мотивировали такое решение.

В ответе на запрос Госспецсвязи сообщили, что часть актов, принимаемых государственным Концерном РРТ, имеет ограниченный доступ в связи с нормами военного положения.

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"Детектор медиа" также 16 апреля обратились с запросами в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерства культуры и информационной политики. По состоянию на 9 мая редакция ответа не получила.

Руководство телеканала "Эспрессо" считает, что отключение произошло незаконно, и власти скрывают незаконность этого решения за неправомерными актами.

Дословно "Эспрессо": "Прежде всего удивительно, что ни именно СНБО, ни Концерн РРТ, ни Нацсовет по телевидению и радиовещанию или какие-либо другие органы до сих пор не додумались использовать решение, которое не может быть основанием для отключения.

Заявляем, что это откровенная ложь и попытка прикрыть преступные действия должностных лиц Концерна РРТ со ссылкой на хоть что-то.

СНБО в письме в адрес телеканала Эспрессо прямо признавал, что вопрос вещания - это вопрос Национального совета по телевидению и радиовещанию, а не любых других органов.

То есть ни СНБО, ни Госспецсвязи, ни Концерн РРТ не имеют полномочий отключать телеканал от эфира. Такие полномочия есть у Нацсовета, который уже многократно сообщал, что решений об отключении он не принимал.

Для нас очевидно, что высказанная Госспецсвязью позиция является попыткой прикрыть преступников из Концерна РРТ, которые незаконно без всяких правовых оснований отключили вещание проукраинского независимого патриотического канала во время войны".

Предыстория:

  • 4 апреля руководство телеканалов "Прямой", "5" и "Эспрессо" заявили, что их отключили от цифрового вещания. Представители телеканалов обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Службе безопасности и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. По их мнению, олигарх Игорь Коломойский стремится в условиях военного положения избавиться от конкурентов.
  • Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко утверждал, что телеканалы отключили, потому что они не выполняли договоренность транслировать круглосуточно всеукраинский марафон новостей.

Темы: телевидениецензураПорошенкооппозиция
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