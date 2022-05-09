Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Госспецсвязи ответило журналистам, почему отключили каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5"

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 15:25
фото иллюстративное: unsplash

Власти отключили телеканалы "Эспрессо", "5" и "Прямой" от цифрового эфира на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: ответ Государственной службы специальной связи и защиты информации на запрос журналистов "Детектор медиа"

Дословно: "В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости" (решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", введенное в действие Указом Президента Украины от 19.03.2022, № 152).

Цель этого решения – обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона "Единые новости".

Детали: Журналисты направили запрос 4 апреля, а ответ получили 9 мая. Они спросили у Госспецсвязи, кто конкретно принял решение об отключении телеканалов из цифрового эфира и чем мотивировали такое решение.

В ответе на запрос Госспецсвязи сообщили, что часть актов, принимаемых государственным Концерном РРТ, имеет ограниченный доступ в связи с нормами военного положения.

"Детектор медиа" также 16 апреля обратились с запросами в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерства культуры и информационной политики. По состоянию на 9 мая редакция ответа не получила.

ВИДЕО ДНЯ

Руководство телеканала "Эспрессо" считает, что отключение произошло незаконно, и власти скрывают незаконность этого решения за неправомерными актами.

Дословно "Эспрессо": "Прежде всего удивительно, что ни именно СНБО, ни Концерн РРТ, ни Нацсовет по телевидению и радиовещанию или какие-либо другие органы до сих пор не додумались использовать решение, которое не может быть основанием для отключения.

Заявляем, что это откровенная ложь и попытка прикрыть преступные действия должностных лиц Концерна РРТ со ссылкой на хоть что-то.

СНБО в письме в адрес телеканала Эспрессо прямо признавал, что вопрос вещания - это вопрос Национального совета по телевидению и радиовещанию, а не любых других органов.

То есть ни СНБО, ни Госспецсвязи, ни Концерн РРТ не имеют полномочий отключать телеканал от эфира. Такие полномочия есть у Нацсовета, который уже многократно сообщал, что решений об отключении он не принимал.

Для нас очевидно, что высказанная Госспецсвязью позиция является попыткой прикрыть преступников из Концерна РРТ, которые незаконно без всяких правовых оснований отключили вещание проукраинского независимого патриотического канала во время войны".

Предыстория:

  • 4 апреля руководство телеканалов "Прямой", "5" и "Эспрессо" заявили, что их отключили от цифрового вещания. Представители телеканалов обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Службе безопасности и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. По их мнению, олигарх Игорь Коломойский стремится в условиях военного положения избавиться от конкурентов.
  • Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко утверждал, что телеканалы отключили, потому что они не выполняли договоренность транслировать круглосуточно всеукраинский марафон новостей.

Темы: телевидениецензураПорошенкооппозиция
Главное сегодня

Святаш как российский "гауляйтер Харькова": возбуждено уголовное дело

Байден подписал ленд-лиз для Украины

видеоРоссияне добавили к "ветеранам войны" американцев Бонни и Клайда

фото93 бригада ВСУ показала "парад" до 9 мая на трофейных танках оккупантов

Онуфрий просит Путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

видеоНесмотря на постоянные обстрелы над Азовсталью развевается украинский флаг

Все новости...
телевидение
На оккупированных территориях Украины парад Путина россияне показать не смогли
Россияне уничтожают ТВ-инфраструктуру, чтобы лишить украинцев доступа к информации – регулятор
"Прямой" и "Пятый" заявили, что их отключили от цифрового вещания
Последние новости
01:10
Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе российских войск
00:40
фотоНа здании посольства РФ в Лондоне появилась надпись "Нет войне"
00:33
ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
00:03
Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых
23:52
Шольц считает очень интересной инициативу Макрона о "европейском сообществе"
23:52
Зеленский: главная тема разговоров в Москве это "цена" войны, которую оплатит Россия
23:35
Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу – Свириденко
23:28
"За отвагу и преданность правде": украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию
23:27
дополненоРоссияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ
23:25
Зеленский рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне
Все новости...