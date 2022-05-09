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11 человек из-под завалов на Луганщине будут спасать после зачистки города от россиян

Роман ПетренкоПонедельник, 9 мая 2022, 16:57
разрушения в шипилово, фото гайдая

11 человек, которые заблокированы в подвале частного дома в Шепилово на Луганщине, смогут спасать только после зачистки территории Белогоровки, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Наши войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся".

Детали: По словам Гайдая, у Попасной защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Воеводовка возле Северодонецка – под контролем Украины ВСУ закрепили позиции

Эвакуация из области возобновится после зачистки Белогоровки.

Напомним: В Луганской области утром 9 мая 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово и по которым открыли огонь россияне, перестали выходить на связь.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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