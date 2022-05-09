11 человек из-под завалов на Луганщине будут спасать после зачистки города от россиян
11 человек, которые заблокированы в подвале частного дома в Шипилово на Луганщине, смогут спасать только после зачистки территории Белогоровки, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь Гайдая: "Наши войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.
Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся".
Детали: По словам Гайдая, у Попасной защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Воеводовка возле Северодонецка – под контролем Украины ВСУ закрепили позиции
Эвакуация из области возобновится после зачистки Белогоровки.
Напомним: В Луганской области утром 9 мая 11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово и по которым открыли огонь россияне, перестали выходить на связь.