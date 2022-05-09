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США завезли в Украину почти все обещанные гаубицы и боеприпасы к ним

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 20:20
США завезли в Украину почти все обещанные гаубицы и боеприпасы к ним
ПРИМЕНЕНИЕ ГАУБИЦЫ М777 НА УЧЕНИЯХ АРМИИ СТРАН НАТО. ФОТО: GETTY IMAGES

Почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила предоставить Вооруженным силам Украины, уже перевезены на территорию Украины.

Источник: неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN

Детали: Чиновник сказал журналистам, что США перевезли в Украину уже более 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Также в Украину завезли более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.

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Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц, и еще более 50 сейчас проходят эту тренировку по стрельбе из гаубиц.

Кроме того, десятки украинских военных проходят учения по пользованию американскими БТР-мы, баражировочными дронами Phoenix Ghost, противоавиационными радарами и т.д.

По словам чиновника Пентагона, в последнее время 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары, винтовки, и одна страна передала еще несколько гаубиц.

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Справка: M777 - британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 4 мая в Пентагоне говорили на условиях анонимности, что в Украину ввезли уже 81 из 90 гаубиц М777.

Темы: СШАоружиевойнаВооруженные силы
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