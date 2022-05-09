США завезли в Украину почти все обещанные гаубицы и боеприпасы к ним
Почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила предоставить Вооруженным силам Украины, уже перевезены на территорию Украины.
Источник: неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN
Детали: Чиновник сказал журналистам, что США перевезли в Украину уже более 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Также в Украину завезли более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.
Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц, и еще более 50 сейчас проходят эту тренировку по стрельбе из гаубиц.
Кроме того, десятки украинских военных проходят учения по пользованию американскими БТР-мы, баражировочными дронами Phoenix Ghost, противоавиационными радарами и т.д.
По словам чиновника Пентагона, в последнее время 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары, винтовки, и одна страна передала еще несколько гаубиц.
Справка: M777 - британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.
Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.
Предыстория:
- 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
- 4 мая в Пентагоне говорили на условиях анонимности, что в Украину ввезли уже 81 из 90 гаубиц М777.