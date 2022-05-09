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На "Азовстали" остается более сотни гражданских – глава ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 22:52
Азовсталь, фото Getty Images

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "На "Азовстале" еще больше сотни гражданских точно осталось".

Детали: По словам Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тысяч человек. "Довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать", - добавил глава ОВА.

Комментируя информацию о возобновлении обстрелов "Азовстали" со стороны россиян, Кириленко отметил: "Проще сказать, когда там обстрелов не происходит, чем когда они происходят. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье - когда проходят эвакуационные мероприятия или с самой "Азовстали" или близко идет эвакуация местных мирных жителей".

Что предшествовало: 7 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.

8 мая заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что военные не могут сказать наверняка, эвакуированы ли с "Азовстали" все гражданские.

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"Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы", - пояснил он.

Темы: МариупольДонецкая областьэвакуация
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