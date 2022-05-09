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На "Азовстали" остается более сотни гражданских – глава ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 22:52
На Азовстали остается более сотни гражданских – глава ОВА
Азовсталь, фото Getty Images

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "На "Азовстале" еще больше сотни гражданских точно осталось".

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Детали: По словам Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тысяч человек. "Довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать", - добавил глава ОВА.

Комментируя информацию о возобновлении обстрелов "Азовстали" со стороны россиян, Кириленко отметил: "Проще сказать, когда там обстрелов не происходит, чем когда они происходят. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье - когда проходят эвакуационные мероприятия или с самой "Азовстали" или близко идет эвакуация местных мирных жителей".

Что предшествовало: 7 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.

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8 мая заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что военные не могут сказать наверняка, эвакуированы ли с "Азовстали" все гражданские.

"Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы", - пояснил он.

Темы: МариупольДонецкая областьэвакуация
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