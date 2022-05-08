"Азов" обвинил политиков в цинизме и призвал к "резким действиям" для эвакуации раненых

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются, а эвакуация не завершена –поэтому властям необходимо продолжить усилия и вывезти бойцов.

Источник: Святослав Паламарь на онлайн брифинге с "Азовстали"

Прямая речь: "На сегодняшний день ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, работают минометы, пехота пробует штурмовать, снайперы и так далее.

За последние три дня были эвакуированы гражданские с завода "Азовсталь". Все ли эвакуированы? Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы.

И очень жаль, что все это происходит с резкими словами о том, что "нам удалось", "мы все сделали", "приказ выполнен" и так далее".

Детали: Паламар-"Калина" заявил, что два дня назад во время так называемого "режима тишины" погибли три украинских бойца, еще шестеро были ранены. "Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", – сказал он.

Прямая речь: "Чрезвычайно больно от того, что от некоторых политиков во время переговоров были слышны заявления, что вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских. Это было сказано нашему командиру, герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командует обороной Мариуполя…

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"Наши дела" – это как раз и означает защиту народа Украины и защиту гражданских. И очень жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это успешная операция по эвакуации гражданских.

На территории завода есть множество погибших как гражданских, так и военных. В Мариуполе не эвакуированы десятки тысяч граждан, погибших в результате агрессии войск Российской Федерации и их наемников.

Мы два с половиной месяца просим весь мир, журналистов, политиков, чтобы эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную Российской Федерации.

Это радость сквозь слезы, потому что до конца работа не сделана".

Детали: Пономарь поблагодарил тех, кто вмешался и договорился об эвакуации гражданских людей, но подчеркнул, что на "Азовстали" остается много раненых.

Прямая речь: "Мы ждем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы кричим о помощи. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь.

"Мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова политиков. Мы не за слова здесь. Мы за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг. Нам не нужно похвалы, но нам нужна справедливость. И мы всегда об этом говорим. Нам нечего скрывать. Мы не в той ситуации, чтобы обманывать.

Мы всегда, пока мы живы, будем бороться за справедливость. За то, чтобы выгнать российских оккупантов. И за то, чтобы вывести гражданских и раненых военнослужащих".

Напомним: Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск.

Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.