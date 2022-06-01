На севере Херсонской области ВСУ освободили от россиян более 20 населенных пунктов

На севере Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире телемарафона

Прямая речь Лагуты: "Со (стороны – УП) Днепропетровской области освобождено более 20 населенных пунктов".

Реклама:

Детали: Лагута сказал, что захваченную территорию области покинули около половины населения.

По словам главы ОВА, ВСУ двигаются дальше на юг.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ