На севере Херсонской области ВСУ освободили от россиян более 20 населенных пунктов

На севере Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире телемарафона

Прямая речь Лагуты: "Со (стороны – УП) Днепропетровской области освобождено более 20 населенных пунктов".

Детали: Лагута сказал, что захваченную территорию области покинули около половины населения.

По словам главы ОВА, ВСУ двигаются дальше на юг.

Предыстория:

Российские захватчики взорвали мост через реку Ингулец на севере Херсонской области.

В вечернем обращении 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ имеют успехи на Херсонском направлении.

30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники уволили из-под российской оккупации село Николаевку вблизи админграницы между Херсонской и Днепропетровской областями.