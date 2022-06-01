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На севере Херсонской области ВСУ освободили от россиян более 20 населенных пунктов

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 19:46

На севере Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире телемарафона

Прямая речь Лагуты: "Со (стороны – УП) Днепропетровской области освобождено более 20 населенных пунктов".

Детали: Лагута сказал, что захваченную территорию области покинули около половины населения.

По словам главы ОВА, ВСУ двигаются дальше на юг.

Предыстория:

  • Российские захватчики взорвали мост через реку Ингулец на севере Херсонской области.
  • В вечернем обращении 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ имеют успехи на Херсонском направлении.
  • 30 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники уволили из-под российской оккупации село Николаевку вблизи админграницы между Херсонской и Днепропетровской областями.

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Темы: Херсонская областьВооруженные силыдеоккупациябоевые действия
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