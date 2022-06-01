Исполнительный директор Facebook увольняется после 14 лет работы

Исполнительный директор соцсети Facebook Шерил Сендберг заявила, что с осени она планирует уйти с должности после 14 лет работы.

Источник: facebook-страница Сэндберг

Прямая речь Сэндберг: "Когда я согласилась на эту работу в 2008 году, я надеялась, что продержусь 5 лет. Четырнадцать лет спустя, я думаю, пришло время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни. У меня нет уверенности, что меня ждет в будущем, так как опыт научил меня, что никто не может быть уверен. Но я знаю, что в будущем меня ждет работа для моего фонда и благотворительности, которые сейчас больше, чем просто важные для меня, учитывая судьбоносный момент для женщин.

Реклама:

Спасибо моим коллегам, которые вдохновляют меня ежедневно своей преданностью нашему делу, нашим партнерам во всем мире, которые помогли нам построить такой бизнес, который будет служить их бизнесам, и особое спасибо Марку (Цукербергу – УП) за то, что дал мне возможность занять этот пост и был одним из лучших друзей, о которых может мечтать каждый человек".

Детали: Сэндберг добавила, что она останется членом совета директоров.

Сам Цукерберг в комментариях к ее сообщению поблагодарил ее за то, что она научила его, как управлять компанией, а также за всю ее помощь для его семьи и его лично. Он сказал, что будет скучать и вспоминать дни работы с ней каждый день.

ВИДЕО ДНЯ

Ее заявление об отходе от дел совпадает с тем, как компания Facebook получила новое название Meta, а также заявление Цукерберга, что она сосредоточится на разработке виртуальной метавселенной.

Недавно из совета директоров ушел миллиардер Питер Тиль, недовольный падением доходов компании.

Сэндберг критиковали после нескольких скандалов вокруг соцсети, в частности, заявлений о влиянии соцсети на избирательный процесс и непоследовательное отношение к разным политическим группам.

Читайте также: Беспомощная сеть. Почему Meta не справляется с дезинформацией Кремля в Facebook и Instagram

Предыстория: