Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Исполнительный директор Facebook увольняется после 14 лет работы

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 23:36
Исполнительный директор Facebook увольняется после 14 лет работы
шэрил сэндберг (слева) и марк цукерберг (справа). фото: getty images

Исполнительный директор соцсети Facebook Шерил Сендберг заявила, что с осени она планирует уйти с должности после 14 лет работы.

Источник: facebook-страница Сэндберг

Прямая речь Сэндберг: "Когда я согласилась на эту работу в 2008 году, я надеялась, что продержусь 5 лет. Четырнадцать лет спустя, я думаю, пришло время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни. У меня нет уверенности, что меня ждет в будущем, так как  опыт научил меня, что никто не может быть уверен. Но я знаю, что в будущем меня ждет работа для моего фонда и благотворительности, которые сейчас больше, чем просто важные для меня, учитывая судьбоносный момент для женщин.

Реклама:

Спасибо моим коллегам, которые вдохновляют меня ежедневно своей преданностью нашему делу, нашим партнерам во всем мире, которые помогли нам построить такой бизнес, который будет служить их бизнесам, и особое спасибо Марку (Цукербергу – УП) за то, что дал мне возможность занять этот пост и был одним из лучших друзей, о которых может мечтать каждый человек".

Детали: Сэндберг добавила, что она останется членом совета директоров.

Сам Цукерберг в комментариях к ее сообщению поблагодарил ее за то, что она научила его, как управлять компанией, а также за всю ее помощь для его семьи и его лично. Он сказал, что будет скучать и вспоминать дни работы с ней каждый день.

ВИДЕО ДНЯ

Ее заявление об отходе от дел совпадает с тем, как компания Facebook получила новое название Meta, а также заявление Цукерберга, что она сосредоточится на разработке виртуальной метавселенной.

Недавно из совета директоров ушел миллиардер Питер Тиль, недовольный падением доходов компании.

Сэндберг критиковали после нескольких скандалов вокруг соцсети, в частности, заявлений о влиянии соцсети на избирательный процесс и непоследовательное отношение к разным политическим группам.

Читайте также: Беспомощная сеть. Почему Meta не справляется с дезинформацией Кремля в Facebook и Instagram

Предыстория:

  • 19 мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с директором глобальной политики Meta Ником Клегом, чтобы обсудить модерацию материалов, связанных с российско-украинской войной и открытие офиса в Украине.
  • В апреле 2022 года Meta отчиталась о рекордно низком приросте дохода с 2012 года.
  • Журналисты выяснили, что в Facebook существует сеть пропутинских групп, которые пытаются изменить общественное мнение в разных странах. Но соцсеть игнорирует то, что эти группы контролирует ряд людей, умышленно распространяющих дезинформацию и пропаганду Кремля.

Темы: соцсетиfacebookЦукерберг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
соцсети
Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: