Исполнительный директор Facebook увольняется после 14 лет работы

Исполнительный директор соцсети Facebook Шерил Сендберг заявила, что с осени она планирует уйти с должности после 14 лет работы.

Источник: facebook-страница Сэндберг

Прямая речь Сэндберг: "Когда я согласилась на эту работу в 2008 году, я надеялась, что продержусь 5 лет. Четырнадцать лет спустя, я думаю, пришло время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни. У меня нет уверенности, что меня ждет в будущем, так как опыт научил меня, что никто не может быть уверен. Но я знаю, что в будущем меня ждет работа для моего фонда и благотворительности, которые сейчас больше, чем просто важные для меня, учитывая судьбоносный момент для женщин.

Спасибо моим коллегам, которые вдохновляют меня ежедневно своей преданностью нашему делу, нашим партнерам во всем мире, которые помогли нам построить такой бизнес, который будет служить их бизнесам, и особое спасибо Марку (Цукербергу – УП) за то, что дал мне возможность занять этот пост и был одним из лучших друзей, о которых может мечтать каждый человек".

Детали: Сэндберг добавила, что она останется членом совета директоров.

Сам Цукерберг в комментариях к ее сообщению поблагодарил ее за то, что она научила его, как управлять компанией, а также за всю ее помощь для его семьи и его лично. Он сказал, что будет скучать и вспоминать дни работы с ней каждый день.

Ее заявление об отходе от дел совпадает с тем, как компания Facebook получила новое название Meta, а также заявление Цукерберга, что она сосредоточится на разработке виртуальной метавселенной.

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Недавно из совета директоров ушел миллиардер Питер Тиль, недовольный падением доходов компании.

Сэндберг критиковали после нескольких скандалов вокруг соцсети, в частности, заявлений о влиянии соцсети на избирательный процесс и непоследовательное отношение к разным политическим группам.

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