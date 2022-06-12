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Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 13:48

Несколько боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию, и могут быть доставлены в Украину немедленно.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство", — сказал Паппергер.

Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от 850 тысяч евро до 1 млн евро в зависимости от оборудования.

Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

В связи с высоким спросом на военную технику Rheinmetall хочет увеличить мощности.

"Мы ожидаем значительного увеличения продаж до 20% в год и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны", — сказал Паппергер.

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Напомним, в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Недавно стало известно, что Греция считает слишком медленной схему Германии, согласно которой Афины будут поставлять в Украину советские бронетранспортеры БМП-1 в обмен на модернизированные и отремонтированные немецкие БМП Marder.

Первые немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T поступят в Украину в октябре, потому что их еще производят. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник предполагал, что в течение 3-4 лет Украина сможет поставить такие системы вокруг городов и наиболее важных объектов.

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Темы: оружиеГерманиявойна
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