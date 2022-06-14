Македонский премьер отказался ехать в Киев с соседями "из-за занятости"

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский не поедет в Киев с албанским и черногорским коллегами, объясняя это напряженным графиком.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает македонское 21TV.

"Приглашение… касается очень загруженного периода в графике премьер-министра, и из-за невозможности изменить его мы, к сожалению, не могли дать положительный ответ", – прокомментировала пресс-служба.

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"Наша поддержка Украины и храброго украинского народа однозначна. Мы благодарны за приглашение и надеемся скоро реализовать его", – добавили там.

Как сообщалось, премьер Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, в первую очередь членов НАТО, "чтобы послать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

Сначала сообщалось, что премьеры Албании и Северной Македонии согласились с предложением.

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