Украинская пехота сбила вражеский беспилотник

Украинские военные обнародовали фото сбитого российского беспилотного комплекса "Орлан-10".

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

фото 58 омбр

Дословно: "Наши бойцы, как всегда, уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе.

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Это беспилотный летательный комплекс "Орлан – 10"".

Что предшествовало: Ранее во вторник подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало фото другого сбитого вражеского БПЛА "Орлан-10". Где именно и когда он был сбит, также не разглашалось.