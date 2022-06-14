Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская пехота сбила вражеский беспилотник

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 21:50
Украинская пехота сбила вражеский беспилотник
фото 58 омбр

Украинские военные обнародовали фото сбитого российского беспилотного комплекса "Орлан-10".

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

 
фото 58 омбр
 

Дословно: "Наши бойцы, как всегда, уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе.

Реклама:

Это беспилотный летательный комплекс "Орлан – 10"".

Что предшествовало: Ранее во вторник подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало фото другого сбитого вражеского БПЛА "Орлан-10". Где именно и когда он был сбит, также не разглашалось.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: