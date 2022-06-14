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Украинская пехота сбила вражеский беспилотник

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 21:50
фото 58 омбр

Украинские военные обнародовали фото сбитого российского беспилотного комплекса "Орлан-10".

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

 
фото 58 омбр
 

Дословно: "Наши бойцы, как всегда, уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе.

Это беспилотный летательный комплекс "Орлан – 10"".

Что предшествовало: Ранее во вторник подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало фото другого сбитого вражеского БПЛА "Орлан-10". Где именно и когда он был сбит, также не разглашалось.

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Темы: Вооруженные силывойна
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