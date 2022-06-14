Украинская пехота сбила вражеский беспилотник
Вторник, 14 июня 2022, 21:50
Украинские военные обнародовали фото сбитого российского беспилотного комплекса "Орлан-10".
Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского
Дословно: "Наши бойцы, как всегда, уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе.
Это беспилотный летательный комплекс "Орлан – 10"".
Что предшествовало: Ранее во вторник подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины обнародовало фото другого сбитого вражеского БПЛА "Орлан-10". Где именно и когда он был сбит, также не разглашалось.
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