Українська піхота збила ворожий безпілотник
Вівторок, 14 червня 2022, 21:50
Українські військові оприлюднили фото збитого російського безпілотного комплексу "Орлан-10".
Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського
Дослівно: "Наші бійці, як і завжди, нищать не тільки окупантів, а й їхні очі в небі.
Це безпілотний літальний комплекс "Орлан – 10"".
Що передувало: Раніше у вівторок підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднив фото іншого збитого ворожого БПЛА "Орлан-10". Де саме і коли його було збито, також не розголошувалося.
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