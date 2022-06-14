Українська піхота збила ворожий безпілотник

Українські військові оприлюднили фото збитого російського безпілотного комплексу "Орлан-10".

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

фото 58 омбр

Дослівно: "Наші бійці, як і завжди, нищать не тільки окупантів, а й їхні очі в небі.

Це безпілотний літальний комплекс "Орлан – 10"".

Що передувало: Раніше у вівторок підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднив фото іншого збитого ворожого БПЛА "Орлан-10". Де саме і коли його було збито, також не розголошувалося.