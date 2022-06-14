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Українська піхота збила ворожий безпілотник

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 21:50
фото 58 омбр

Українські військові оприлюднили фото збитого російського безпілотного комплексу "Орлан-10".

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

 
фото 58 омбр
 

Дослівно: "Наші бійці, як і завжди, нищать не тільки окупантів, а й їхні очі в небі.

Це безпілотний літальний комплекс "Орлан – 10"".

Що передувало: Раніше у вівторок підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України оприлюднив фото іншого збитого ворожого БПЛА "Орлан-10". Де саме і коли його було збито, також не розголошувалося.

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Теми: Збройні силивійна
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