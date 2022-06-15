Пикапы для армии: как машины от читателей УП поехали на фронт

Трасса Одесса – Киев. Mitsubishi L200 движется с неприличной для мирного времени скоростью.

Причина этого – не бескультурье водителя, а желание въехать в город-герой Киев до комендантского часа. У водителя нет ни спецпропуска, ни аргументированной причины, почему нельзя было въехать в город в разрешенное время. Но это с точки зрения военных.

С точки зрения водителя-журналиста повод достаточно весомый: полдня он потратил на съемки репортажа о кустарном производстве бронежилетов в Измаиле в 700 километрах от столицы.

Реклама:

Именно так въезжал в Киев первый пикап, приобретенный на средства читателей "Украинской правды".

Этому предшествовали несколько недель попыток самостоятельно приобрести автомобиль в ЕС. Но реальность оказалась сильнее желания. Это можно воспринимать как рекламу, но поиск авто длился бы еще дольше, если бы не нардеп Андрей Герус.

Два других пикапа доезжали до столицы Украины спокойнее, но в результате все три автомобиля ожидала одна и та же участь: их отправили на техосмотр к официальному дилеру. Это тоже заняло определенное время.

ВИДЕО ДНЯ

Всеми вопросами обеспечения необходимыми запчастями и горючим трех авто занимался Арсен Ильин, член Нацкомиссии по ценным бумагам.

Требовательное отношение к тому, что машины будут переданы в хорошем состоянии, породило мысль об индивидуальном знаке отличия – драконе. Именно так на сленге пикапы называются и в мирное, и в военное время.

Так что машины подготовили для передачи украинским бойцам только в первых числах июня. Передача ключей по стечению обстоятельств состоялась в печальную для оккупантов дату: Украина крепко держала оборону уже 100 дней.

Когда вы едете на встречу с украинскими бойцами для передачи авто почти 800 километров, много времени подумать, как будет выглядеть этот процесс. Но ни один из представляемых сценариев не реализуется.

На въезде в прифронтовый город вас встречают ребята в старой неприметной иномарке. Ею они возглавляют колонну пикапов и ведут нас к месту ночевки – малопонятной, необжитой зоны, в подземельях которой на самом деле бурлит жизнь.

Если вы думаете, что там находятся только "киборги" и "терминаторы", то это ошибочное мнение.

На месте мы знакомимся с людьми самого разного толка, среди которых хрупкие женщины-повара, классические "ботаны", отвечающие за связь с цивилизованным миром, и водители автомобилей обеспечения.

Ночуем в фойе, которое в мирное время играет роль коридора.

Когда просыпаемся, военные сообщают, что над местом ночлега пролетело две ракеты. Но кого этим сейчас удивишь? Они везде.

Утро потратили на съемки жизни в Славянске. В тот же день отправились в обратном направлении – в Киев.

Но не просто так – с нами прицепом ехал пикап-ветеран той же 95-й бригады. Эта машина была подбита 152-миллиметровым минометом. Слава Богу, члены экипажа выжили, но восстановить автомобиль на месте было невозможно.

Таким образом, этот пикап случайно открыл написание второй страницы участия "Украинской правды" и ее читателей в помощи фронту.

"Украинская правда" собирала средства на три дизельных пикапа для ВСУ с начала апреля.

Благодаря вашим усилиям были собраны 1,05 миллиона гривен.

Из них на покупку трех машин мы потратили почти 900 тысяч.

Остаток, с вашего позволения, направим на восстановление поврежденного пикапа.

По общению с ребятами мы понимаем, что потребность в автомобиле этого типа чрезвычайно велика. Поэтому рассчитываем на вашу поддержку.