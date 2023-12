Министр обороны Украины рассказал о встрече с министами обороны Германии и Нидерландов

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о встрече с немецкими и нидерланскими коллегами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня рабочий завтрак с добрыми друзьями - министрами обороны Кристине Ламбрехт и Кайсой Оллонгрен. Высоко ценю участие Германии и Нидерландов во встрече формата "Рамштайн". Я вижу реальный прогресс в нашем сотрудничестве и верю, что мы скоро увидим плоды", - рассказал Алексей Резников.

Working breakfast with my good friends - DefMin Christine Lambrecht & @KajsaOllongren. I highly appreciate the participation of 🇩🇪&🇳🇱 in #Ramstein. I see real progress in our cooperation & believe that soon it will bear fruit.🇺🇦 will get what it takes to win! #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/24iDFBYUxo