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Міністр оборони України розповів про зустріч з міністерками оборони Німеччини й Данії

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 12:09

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про зустріч з німецькою та данською колегами.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні робочий сніданок з добрими друзями - міністерками оборони Крістіне Ламбрехт і Кайсою Оллонгрен. Високо ціную участь Німеччині і Данії у зустрічі формату "Рамштайн". Я бачу реальний прогрес у нашій співпраці і вірю, що ми скоро побачимо плоди", - розповів Олексій Резніков.  

Як відомо, 15 червня у Брюсселі відбулася вже третя зустріч формату "Рамштайн" щодо допомоги Україні зброєю. 

США оголосили новий пакет військової допомоги для України обсягом 1 мільярд доларів. Глава Пентагону підтвердив, що в новому пакеті будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери і боєприпаси до РСЗВ "Град", а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.

Німеччина підтвердила передання трьох своїх РСЗВ MARS-II.

Теми: зброяРезніковНімеччинаДанія
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