Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про зустріч з німецькою та данською колегами.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні робочий сніданок з добрими друзями - міністерками оборони Крістіне Ламбрехт і Кайсою Оллонгрен. Високо ціную участь Німеччині і Данії у зустрічі формату "Рамштайн". Я бачу реальний прогрес у нашій співпраці і вірю, що ми скоро побачимо плоди", - розповів Олексій Резніков.

Working breakfast with my good friends - DefMin Christine Lambrecht & @KajsaOllongren. I highly appreciate the participation of 🇩🇪&🇳🇱 in #Ramstein. I see real progress in our cooperation & believe that soon it will bear fruit.🇺🇦 will get what it takes to win! #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/24iDFBYUxo June 16, 2022

Як відомо, 15 червня у Брюсселі відбулася вже третя зустріч формату "Рамштайн" щодо допомоги Україні зброєю.

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