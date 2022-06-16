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НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 23:28
НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО в четверг, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", - отметил генсек НАТО.

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Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столпа.

"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

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"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

Напомним, ранее министры обороны Великобритании и Германии поддержали идею увеличения военного присутствия НАТО до уровня бригады в Литве и Эстонии соответственно.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений.

Смотрите также новое видео "Европейской правды" - Кто и как вступал в НАТО в Украину: были страны после войны, частично оккупированные и слышавшие "нет!"

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Темы: НАТО
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