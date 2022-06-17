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В Белгородской области России упал военный самолет, летчик катапультировался

"Украинская правда"Пятница, 17 июня 2022, 10:27
В Белгородской области России упал военный самолет, летчик катапультировался
Фото скриншот

Военный самолет разбился в Белгородской области РФ. Летчик катапультировался, он жив.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на правоохранителей

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Дословно: "Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он жив".

Сообщается, что рухнул российский штурмовик "Су-25" во время учебно-тренировочного полета. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. 

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 мая в Белгородской области России произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.
  • 27 апреля губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщал, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов.

Темы: войнаРосcия
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