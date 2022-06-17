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У Бєлгородській області Росії впав військовий літак, льотчик катапультувався

"Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 10:27
Фото скріншот

Військовий літак розбився у Білгородській області РФ. Льотчик катапультувався, він живий.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на правоохоронців

Дослівно: "Аварія сталася в Корочанському районі. За попередньою інформацією, літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик встиг катапультуватися, він живий".

Повідомляється, що впав російський штурмовик "Су-25" під час учбово-тренувального польоту. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Що було раніше:

  • 1 травня у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
  • 27 квітня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомляв, що в районі села Стара Нєлідовка запалав склад боєприпасів.

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