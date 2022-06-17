У Бєлгородській області Росії впав військовий літак, льотчик катапультувався

Військовий літак розбився у Білгородській області РФ. Льотчик катапультувався, він живий.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на правоохоронців

Дослівно: "Аварія сталася в Корочанському районі. За попередньою інформацією, літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик встиг катапультуватися, він живий".

Повідомляється, що впав російський штурмовик "Су-25" під час учбово-тренувального польоту. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Що було раніше:

1 травня у Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

27 квітня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомляв, що в районі села Стара Нєлідовка запалав склад боєприпасів.