У Бєлгородській області Росії впав військовий літак, льотчик катапультувався
П'ятниця, 17 червня 2022, 10:27
Військовий літак розбився у Білгородській області РФ. Льотчик катапультувався, він живий.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на правоохоронців
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Дослівно: "Аварія сталася в Корочанському районі. За попередньою інформацією, літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик встиг катапультуватися, він живий".
Повідомляється, що впав російський штурмовик "Су-25" під час учбово-тренувального польоту. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.
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