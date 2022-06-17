Джонсон снова посетил с необъявленным визитом в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — написал Зеленский.

Он также выложил фотографии со встречи.

ВИДЕО ДНЯ

Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

Это уже второй визит британского премьера в Украину с начала полномасштабной войны.

Джонсон был в Киеве в апреле с таким же необъявленным визитом – тогда он стал первым главой государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения.