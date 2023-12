Джонсон снова посетил с необъявленным визитом в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — написал Зеленский.

Он также выложил фотографии со встречи.

Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY