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Джонсон снова посетил с необъявленным визитом в Киев

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 17:40

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — написал Зеленский.

Он также выложил фотографии со встречи.

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Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

Это уже второй визит британского премьера в Украину с начала полномасштабной войны.

Джонсон был в Киеве в апреле с таким же необъявленным визитом – тогда он стал первым главой государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияКиев
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