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Джонсон знову завітав із неоголошеним візитом у Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 17:40

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити промову перед парламентарями і представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", — написав Зеленський.

Він також виклав фотофграфії з зустрічі.

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Сам Джонсон також виклав фото із Зеленським у Twitter.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни.

Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом – тоді він став першим очільником держави "Великої сімки", що прибув до української столиці з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяКиїв
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