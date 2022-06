Джонсон знову завітав із неоголошеним візитом у Київ

Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити промову перед парламентарями і представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", — написав Зеленський.

Він також виклав фотофграфії з зустрічі.

Сам Джонсон також виклав фото із Зеленським у Twitter.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY