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В Украине нужно разминировать до 270 тысяч квадратных километров, это займет годы – Монастырский.

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 10:24
В Украине нужно разминировать до 270 тысяч квадратных километров, это займет годы – Монастырский.
фото иллюстративное, гсчс

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, в Украине на данный момент нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров.

Источник: Монастырский в эфире телемарафона, цитируемого пресс-служба МВД

Прямая речь Монастырского: "Если говорить о количестве, то сегодня мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории.

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Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, включающее в себя дороги, лесополосы, водоемы – займет годы.

Детали: По его словам, МВД ориентирует подразделения ГСЧС на проведение первичного оперативного разминирования в течение года.

Монастырский предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться небезопасно из-за наличия мин.

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Нагадаємо: В Киевской области местные жители подорвались на мине в лесу: к счастью, обошлось без жертв.

Темы: МонастырскийразминированиевойнаРосcия
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