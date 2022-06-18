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В Україні потрібно розмінувати до 270 тисяч квадратних кілометрів, це займе роки – Монастирський

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 10:24
фото ілюстративне, дснс

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, в Україні станом на зараз треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів.

Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Монастирського: "Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями.

Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке включає в себе дороги, лісосмуги, водойми – займе роки.

Деталі: За його словами, МВС орієнтує підрозділи ДСНС на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

Монастирський попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність мін.

Нагадаємо: 7 червня на Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі.

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Під час дії воєнного стану у Київській області та в самій столиці цивільному населенню заборонено відвідування та в’їзд до лісу. 

Теми: МонастирськийрозмінуваннявійнаРосія
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