Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні потрібно розмінувати до 270 тисяч квадратних кілометрів, це займе роки – Монастирський

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 10:24
В Україні потрібно розмінувати до 270 тисяч квадратних кілометрів, це займе роки – Монастирський
фото ілюстративне, дснс

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, в Україні станом на зараз треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів.

Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Монастирського: "Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями.

Реклама:

Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке включає в себе дороги, лісосмуги, водойми – займе роки.

Деталі: За його словами, МВС орієнтує підрозділи ДСНС на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

Монастирський попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність мін.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 7 червня на Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі.

Під час дії воєнного стану у Київській області та в самій столиці цивільному населенню заборонено відвідування та в’їзд до лісу. 

Теми: МонастирськийрозмінуваннявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Монастирський
МВС просить перейменувати одну з вулиць Києва на честь Монастирського
На честь покійного Монастирського назвуть вулицю у Хмельницькому
Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: