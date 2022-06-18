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Джонсон за то, чтобы "Евровидение-2023" состоялось в Украине

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 14:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году прошел в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Украинцы победили на "Евровидении". Я знаю, что у нас был фантастический номер, что мы заняли второе место, и я хотел бы, чтобы конкурс состоялся в нашей стране. Но факт таков: они (Украина) победили, и они заслуживают его проводить", – сказал Джонсон по возвращении из Киева.

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"Я считаю, что они (Украина) могут провести конкурс, и верю, что они должны это сделать. По моему мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для "Евровидения", – добавил премьер Британии.

Напомним, Европейский языковой союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, потому что они заняли второе место в этом году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что хочет оспорить это решение.

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Темы: Борис ДжонсонЕвробаскет
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