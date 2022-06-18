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Джонсон за те, щоб "Євробачення-2023" відбулося в Україні

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 14:05

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за те, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбувся в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Українці перемогли на "Євробаченні". Я знаю, що в нас був фантастичний номер, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб конкурс відбувся в нашій країні. Але факт такий: вони (Україна) перемогли, і вони заслуговують його проводити", – сказав Джонсон по поверненні з Києва.

"Я вважаю, що вони (Україна) можуть провести конкурс, і вірю, що вони повинні це зробити. На мою думку, Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для "Євробачення", – додав прем’єр Британії.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка заявила 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цьогоріч.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що хоче оскаржити це рішення.

Теми: Борис ДжонсонЄвробаскет
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