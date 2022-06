Байден упал с велосипеда во время прогулки

Президент США Джо Байден упал, пытаясь сойти с велосипеда к поклонникам после утренней поездки вблизи своего пляжного дома в Делавере, но не пострадал.

Источник: The Associated Press

Детали: Американский лидер упал, пытаясь сойти с велосипеда в субботу во время поездки в парке штата Кейп Хенлопен.

79-летний Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден завершали утреннюю поездку, когда президент решил крутить педали к толпе доброжелателей, стоявших у велосипедной дорожки.

Байден, которій біл в шлеме, упал, когда попытался соскочить с велосипеда. Он упал на правую сторону и перевернулся на спину, прежде чем ему помогли подняться.

Президент США быстро собрался и несколько минут пообщался с людьми, собравшимися посмотреть, как он ездит на велосипеде.

Прямая речь: "У меня все хорошо. У меня зацепилась нога".

