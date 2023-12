Байден упав із велосипеда під час прогулянки

Президент США Джо Байден впав, намагаючись зійти з велосипеда до прихильників після ранкової поїздки поблизу свого пляжного будинку в Делавері, але не постраждав.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Американський лідер впав, намагаючись зійти з велосипеда в суботу під час поїздки в парку штату Кейп Хенлопен.

79-річний Джозеф Байден і перша леді Джилл Байден завершували ранкову поїздку, коли президент вирішив крутити педалі до натовпу доброзичливців, які стояли біля велосипедної доріжки.

Байден, який був у шоломі, впав, коли спробував зіскочити з велосипеда. Він впав на правий бік і перевернувся на спину, перш ніж йому допомогли піднятися.

Президент США швидко зібрався і кілька хвилин поспілкувався з людьми, які зібралися подивитися, як він їздить на велосипеді.

Пряма мова: "У мене все добре. У мене зачепилася нога".

President Biden fell when he tried to get off his bike at the end of a ride at Cape Henlopen State Park near his beach home in Delaware, but said he wasn't hurt. “I'm good,” he told reporters after U.S. Secret Service Agents quickly helped him up. https://t.co/ZQkSTElM3s