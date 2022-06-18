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Байден упав із велосипеда під час прогулянки

Олена РощінаСубота, 18 червня 2022, 18:22

Президент США Джо Байден впав, намагаючись зійти з велосипеда до прихильників після ранкової поїздки поблизу свого пляжного будинку в Делавері, але не постраждав.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Американський лідер впав, намагаючись зійти з велосипеда в суботу під час поїздки в парку штату Кейп Хенлопен.

79-річний Джозеф Байден і перша леді Джилл Байден завершували ранкову поїздку, коли президент вирішив крутити педалі до натовпу доброзичливців, які стояли біля велосипедної доріжки. 

Байден, який був у шоломі, впав, коли спробував зіскочити з велосипеда. Він впав на правий бік і перевернувся на спину, перш ніж йому допомогли піднятися.

Президент США швидко зібрався і кілька хвилин поспілкувався з людьми, які зібралися подивитися, як він їздить на велосипеді.

Пряма мова: "У мене все добре. У мене зачепилася нога".

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Деталі: Байдени проводять довгі вихідні у своєму будинку в Рехобот-Біч. У п’ятницю вони відзначили 45-ту річницю весілля.

Теми: БайденСША
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