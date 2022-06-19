Регионы: Сумщина под обстрелами, враг шпионит на Луганщине, усиливает давление на Донбассе

Российские войска продолжают обстреливать Сумщину, враг круглосуточно ведет разведку беспилотниками в Луганской области, наращивает количество обстрелов вдоль всей линии фронта Донецкой области.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 19 июня

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

Сумщина: в воскресенье около 7 утра россияне со своей территории начали минометный обстрел жилых кварталов города Середина-Буда.

Повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки. Бушуют пожары. Информация о пострадавших или погибших еще уточняется.

На Днепропетровщине ночь с тревогами, на утро – спокойно. Накануне вечером 3 вражеских ракеты уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе. Пострадали 11 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Спасатели до сих пор борются с огнем. Подробная информация о последствиях и возможных других пострадавших уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Харьков: в субботу около 23 часов было несколько попаданий снарядов россиян по инфраструктурным объектам города Индустриального района. Пострадавших нет.

В области днем ​​18 июня оккупанты ударили ракетами по газоперерабатывающему предприятию в Изюмском районе. Масштабный пожар долгое время ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.

Всего по Изюмскому району в течение суток в результате обстрелов кафиров 4 человека ранены, один погибший.

Луганщина: в Северодонецке враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту", зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку; нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горской общин. Двое гражданских погибли.

Донеччина: россияне наращивают количество обстрелов вдоль всей линии фронта. За сутки обстреляли 28 населенных пунктов.

Повреждены 58 объектов: многоэтажки, частные жилые дома, промышленные объекты, трампарк, АКХЗ, 3 дома культуры, психоневрологический интернат, 2 школы, магазин, автомойка.

Один гражданский погиб, 11 человек получили ранения.

Область без газа, частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: 18 июня Николаев был дважды атакован ракетами. В среду дня двойной удар ракетами нанесен по промышленной инфраструктуре. Вечером второй удар – пятью ракетами со стороны Херсонщины.

По данным ОК "Південь", одна ракета уничтожена, две поразили промышленный объект, одна - жилой дом и еще одна попала по производственной инфраструктуре. По предварительной информации, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе в результате обстрелов Галицыновской общины среди местных жителей погибли два человека. Также произошло возгорание на территории частного сельскохозяйственного предприятия.

В субботу после обстрелов поселка Засилье Первомайской общины тяжелое ранение получил один человек.

В течение суток под обстрелами было и село Парутино Куцурубской общины. Потерпевших и повреждений нет.

Херсонщина: боевые действия продолжаются по всей территории Херсонской области. Оккупанты продолжают наносить хаотические обстрелы оккупированных и освобожденных населенных пунктов, а также соседние области с территории Бериславского и Херсонского районов. Область в критическом положении.