Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в Рамштайне"

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 15:50
фото резникова

Министр Алексей Резников рассказал об остроумном тосте о российском военном флоте, который знают все министры обороны клуба "Рамштайн".

Источник: Резников в Facebook

Детали: Резников поблагодарил украинцев, которые поздравили его 18 июня с днем ​​рождения и рассказал остроумный тост.

Прямая речь Резникова: "Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн":

"За русский военный флот, до дна!".

Напомним: Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

Темы: РезниковМинобороны
Главное сегодня

Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW

Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Зеленский: Начинается историческая неделя, ожидаем усиления вражеской активности

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

Все новости...
Резников
Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников
Министр обороны Украины рассказал о встрече с министами обороны Германии и Нидерландов
Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились
Последние новости
05:16
Посол сообщил, когда Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме
04:17
Парламентские выборы во Франции: Макрон потерял свое большинство
03:31
Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW
02:36
Враг пополнил состав корабельной группировки в Черном море – ОК "Юг"
01:55
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
01:25
фото, видеоВо Львове горела церковь УПЦ МП
00:48
Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы
00:12
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
00:00
Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт
23:29
Сумщину снова обстреляли из минометов: 10 прилетов
Все новости...