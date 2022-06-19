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Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в Рамштайне"

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 15:50
Резников рассказал тост о российском флоте, который знают все в Рамштайне
фото резникова

Министр Алексей Резников рассказал об остроумном тосте о российском военном флоте, который знают все министры обороны клуба "Рамштайн".

Источник: Резников в Facebook

Детали: Резников поблагодарил украинцев, которые поздравили его 18 июня с днем ​​рождения и рассказал остроумный тост.

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Прямая речь Резникова: "Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн":

"За русский военный флот, до дна!".

Напомним: Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

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Темы: РезниковМинобороны
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