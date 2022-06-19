Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в Рамштайне"
Воскресенье, 19 июня 2022, 15:50
Министр Алексей Резников рассказал об остроумном тосте о российском военном флоте, который знают все министры обороны клуба "Рамштайн".
Источник: Резников в Facebook
Детали: Резников поблагодарил украинцев, которые поздравили его 18 июня с днем рождения и рассказал остроумный тост.
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Прямая речь Резникова: "Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн":
"За русский военный флот, до дна!".
Напомним: Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".
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