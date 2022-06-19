Резніков розповів тост про російський флот, який "знають усі в Рамштайні"
Неділя, 19 червня 2022, 15:50
Міністр Олексій Резніков розповів про дотепний тост про російський воєнний флот, який знають усі міністри оборони клубу "Рамштайн".
Джерело: Резніков у Facebook
Деталі: Резніков подякував українцям, які привітали його 18 червня з днем народження та розповів дотепний тост.
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Пряма мова Резнікова: "Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
"За російський воєнний флот, до дна!".
Нагадаємо: Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".
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