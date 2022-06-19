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ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 18:51
ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные успешно отбили вражеский штурм на окраине села Берестово Бахмутского района Донецкой области, в то же время оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на оккупированной территории Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

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На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм".

Детали: На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

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На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов украинских позиций.

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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