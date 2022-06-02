Британия подтвердила, что предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270

Британия отправит Украине реактивные системы залпового огня M270.

Источник: министр обороны Великобритании Бен Уоллес, CNN

Детали: Этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Штатов предоставить Украине систему HIMARS.

Реклама:

Британское правительство также заявило, что украинских военных научат тому, как использовать пусковые установки, в Великобритании, чтобы эффективность можно было максимально увеличить.

Уоллес сказал, что Британия поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в поставке жизненно важного оружия, которое необходимо для защиты страны.

Прямая речь: "По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что Британия просит США подписать план отправки в Украину РСЗО M270 в течение нескольких недель. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет. Система M270 может поражать цели на расстоянии около 80 километров.

Напомним: