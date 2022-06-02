Удар по Львовской области: задерживаются более десятка поездов

В результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживаются 13 поездов дальнего сообщения.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: В частности, задерживаются поезда:

№ 6 Ивано-Франковск – Запорожье,

№ 18 Львов – Харьков,

№ 37 Ужгород – Одесса,

№ 13 Киев – Солотвино,

№ 45 Ужгород – Харьков,

№ 96 Рахов – Киев,

№ 95 Киев – Рахов,

№ 1 Ивано-Франковск – Харьков,

№ 43 Ивано-Франковск – Киев,

№ 14 Солотвино – Киев,

№ 38 Одесса – Ужгород,

№ 25 Рахов – Одесса,

№29 Киев – Ужгород.

Также сообщается, что в течение дня 2 июня к станции "Стрый" будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов – Лавочное,

№ 6187 Львов – Мукачево,

№ 6189 Львов – Лавочное – Чоп (в обратном направлении – до ст. Лавочное).

Кроме того, поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов 2 июня не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – подытожили в Укрзализныце.

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