Удар по Львовской области: задерживаются более десятка поездов
Четверг, 2 июня 2022, 09:35
В результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживаются 13 поездов дальнего сообщения.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Детали: В частности, задерживаются поезда:
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- № 6 Ивано-Франковск – Запорожье,
- № 18 Львов – Харьков,
- № 37 Ужгород – Одесса,
- № 13 Киев – Солотвино,
- № 45 Ужгород – Харьков,
- № 96 Рахов – Киев,
- № 95 Киев – Рахов,
- № 1 Ивано-Франковск – Харьков,
- № 43 Ивано-Франковск – Киев,
- № 14 Солотвино – Киев,
- № 38 Одесса – Ужгород,
- № 25 Рахов – Одесса,
- №29 Киев – Ужгород.
Также сообщается, что в течение дня 2 июня к станции "Стрый" будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов – Лавочное,
- № 6187 Львов – Мукачево,
- № 6189 Львов – Лавочное – Чоп (в обратном направлении – до ст. Лавочное).
Кроме того, поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов 2 июня не будет курсировать.
"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – подытожили в Укрзализныце.
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Предыстория:
- 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Пять человек получили ранения.