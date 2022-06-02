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Удар по Львовской области: задерживаются более десятка поездов

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 09:35
Фото из Telegram Укрзализныци

В результате обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживаются 13 поездов дальнего сообщения.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: В частности, задерживаются поезда:

  • № 6 Ивано-Франковск – Запорожье,
  • № 18 Львов – Харьков,
  • № 37 Ужгород – Одесса,
  • № 13 Киев – Солотвино,
  • № 45 Ужгород – Харьков,
  • № 96 Рахов – Киев,
  • № 95 Киев – Рахов,
  • № 1 Ивано-Франковск – Харьков,
  • № 43 Ивано-Франковск – Киев,
  • № 14 Солотвино – Киев,
  • № 38 Одесса – Ужгород,
  • № 25 Рахов – Одесса,
  • №29 Киев – Ужгород.

Также сообщается, что в течение дня 2 июня к станции "Стрый" будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

  • № 6155 Львов – Лавочное,
  • № 6187 Львов – Мукачево,
  • № 6189 Львов – Лавочное – Чоп (в обратном направлении – до ст. Лавочное).

Кроме того, поезд №829/830 Львов – Ужгород – Львов 2 июня не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организовывают бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", – подытожили в Укрзализныце.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июня на территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре. Пять человек получили ранения. 

Темы: ЛьвовщинавойнаУкрзализныця
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