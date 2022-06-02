Алкоголь в Киеве будут продавать на три часа дольше

Со 2 июня в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, официальный портал Киева

Детали: Таким образом, алкоголь будут продавать на три часа дольше, ведь раньше продажа спиртного была разрешена до 16:00.

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Поворозник напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Предыстория:

Продажа алкоголя в столице и других городах Украины была запрещена с начала войны.

С 1 апреля в Киеве отменили запрет на продажу спиртного: продавать алкоголь в магазинах и заведениях сферы обслуживания разрешили с 11:00 до 16:00.

С 16 мая в Киеве продажу алкогольных изделий в общепитах разрешили с 11:00 до 22:00.

Комендантский час в Киеве и области с 15 мая длится по ночам с 23:00 до 05:00.