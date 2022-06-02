Алкоголь в Киеве будут продавать на три часа дольше

Со 2 июня в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, официальный портал Киева

Детали: Таким образом, алкоголь будут продавать на три часа дольше, ведь раньше продажа спиртного была разрешена до 16:00.

Поворозник напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

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