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Алкоголь в Киеве будут продавать на три часа дольше

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 11:33

Со 2 июня в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, официальный портал Киева

Детали: Таким образом, алкоголь будут продавать на три часа дольше, ведь раньше продажа спиртного была разрешена до 16:00.

Поворозник напомнил, что продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Предыстория:

  • Продажа алкоголя в столице и других городах Украины была запрещена с начала войны.
  • С 1 апреля в Киеве отменили запрет на продажу спиртного: продавать алкоголь в магазинах и заведениях сферы обслуживания разрешили с 11:00 до 16:00.
  • С 16 мая в Киеве продажу алкогольных изделий в общепитах разрешили с 11:00 до 22:00.
  • Комендантский час в Киеве и области с 15 мая длится по ночам с 23:00 до 05:00.

Темы: Киевалкогольторговля
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